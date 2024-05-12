Згідно з рішенням уряду, деякі громадяни більше не зобов'язані сплачувати орендну плату за державне чи комунальне майно під час воєнного стану.

Пресслужба уряду повідомляє про це.

Хто саме звільнений від оплати оренди?

Урядове рішення від 27.05.2022 року № 634 надає звільнення від обов'язку сплати орендної плати в областях з активними бойовими діями.

Згідно з цим рішенням, відмінності орендної плати за державне та комунальне майно на час воєнного стану застосовуються до наступних категорій осіб:

Фізичні особи та фізичні особи-підприємці, які були призвані на військову службу або зараховані до складу Збройних Сил. Орендарі майна, що розташоване на територіях, які перебувають під окупацією або в зоні активних бойових дій, згідно з переліком Мінреінтеграції від 22.12.2022 року № 309.

Крім того, комунальним підприємствам, які отримують фінансування з міського бюджету, дозволено орендувати державне майно для облаштування гуртожитків для внутрішньо переміщених осіб без проведення аукціону за ціною 1 гривня за кожний квадратний метр площі.

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