Українцям розповіли, що їм потрібно зробити, щоб платити за електроенергію на 40% менше.

В Україні цьогоріч може підвищитися у вартості електроенергія, яка зараз коштує 2,64 гривні. Однак, за допомогою зонних тарифів громадяни матимуть можливість використовувати електроенергію в більш вигідний спосіб, повідомляє видання NV.

Зонні тарифи базуються на різниці у цінах в залежності від часу доби, коли споживач використовує енергію. Це означає, що громадяни матимуть можливість економити на своїх рахунках за електроенергію. Доступні два типи зонних тарифів: двозонний (для денного та нічного часу) та тризонний (додатково враховуючи піковий період).

Для отримання зонного тарифу необхідно придбати та встановити лічильник за власні кошти. Процедура підключення до зонного тарифу полягає в зверненні до обслуговуючого підприємства та поданні відповідної заяви.

Економія на рахунках за електроенергію залежить від типу зонного лічильника. Наприклад, з двозонним лічильником можна витрачати енергію за різними тарифами: з 7:00 до 23:00 — 2,64 грн/кВт-год, та з 23:00 до 7:00 — 1,32 грн/кВт-год. З тризонним лічильником вартість енергії буде відрізнятися залежно від періоду споживання.

Зараз двозонні лічильники є надзвичайно популярними, оскільки дозволяють значно економити. За розрахунками, сім'я з чотирьох осіб зможе зменшити свої щомісячні витрати на електроенергію з 792 до 473 гривень.

Використовуючи двозонний лічильник, можна ефективно використовувати побутову техніку, таку як бойлер, пральну машину, посудомийну машину, холодильник тощо, зокрема вночі.

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