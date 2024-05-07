Украинцам рассказали, что им нужно сделать, чтобы платить за электроэнергию на 40% меньше.

В Украине в этом году может повыситься в стоимости электроэнергия, которая сейчас стоит 2,64 гривны. Однако, с помощью зонных тарифов граждане будут иметь возможность использовать электроэнергию более выгодным способом, сообщает издание NV.

Зонные тарифы базируются на разнице в ценах в зависимости от времени, когда потребитель использует энергию. Это означает, что граждане смогут экономить на своих счетах за электроэнергию. Доступны два типа зонных тарифов: двухзонный (для дневного и ночного времени) и трехзонный (дополнительно с учетом пикового периода).

Для получения зонного тарифа необходимо приобрести и установить счетчик за свой счет. Процедура подключения к зонному тарифу заключается в обращении к обслуживающему предприятию и подаче соответствующего заявления.

Экономия на счетах электроэнергии зависит от типа зонного счетчика. Например, с двухзонным счетчиком можно тратить энергию по разным тарифам: с 7:00 до 23:00 - 2,64 грн/кВт-ч, и с 23:00 до 7:00 - 1,32 грн/кВт-ч. С трехзонным счетчиком стоимость энергии будет отличаться в зависимости от периода потребления.

Сейчас двухзонные счетчики очень популярны, поскольку позволяют значительно экономить. По расчетам, семья из четырех человек сможет снизить свои ежемесячные расходы на электроэнергию с 792 до 473 гривен.

Используя двухзонный счетчик, можно эффективно использовать бытовую технику, такую ​​как бойлер, стиральную машину, посудомоечную машину, холодильник и т.д., в том числе ночью.

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