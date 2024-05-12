Некоторые граждане Украины частично освобождены от уплаты за аренду.

Согласно решению правительства, некоторые граждане больше не обязаны платить арендную плату за государственное или коммунальное имущество во время военного положения.

Прессслужба правительства сообщает об этом.

Кто именно освобожден от оплаты аренды?

Правительственное решение от 27.05.2022 г. № 634 предоставляет освобождение от обязанности уплаты арендной платы в областях с активными боевыми действиями.

Согласно этому решению, отличия арендной платы за государственное и коммунальное имущество на время военного положения применяются к следующим категориям лиц:

Физические лица и физические лица-предприниматели, призванные на военную службу или зачисленные в состав Вооруженных Сил. Арендаторы имущества, расположенного на территориях, находящихся под оккупацией или в зоне активных боевых действий, согласно перечню Минреинтеграции от 22.12.2022 г. № 309.

Кроме того, коммунальным предприятиям, получающим финансирование из городского бюджета, разрешено арендовать государственное имущество для обустройства общежитий для внутриперемещенных лиц без проведения аукциона по цене 1 гривна за каждый квадратный метр площади.

Ранее Politeka также писала, что украинцы могут платить за электроэнергию на 40% меньше. Что для этого нужно сделать можно узнать в статье по ссылке.

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