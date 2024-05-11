Рослини редиски - ідеальні рослини для прохолодної погоди, їх легко вирощувати, а врожай можна зібрати лише за три тижні.

Редис - потужний коренеплід, він багатий на мінерали, харчові волокна і вітаміни С і В6.

Рослинам редис потрібно повне сонце, а це означає, що в більшості днів їм потрібно як мінімум шість годин прямого сонячного світла. Редиска, вирощена в занадто сильній тіні, зосередить свою енергію на зростанні листя, а не коріння.

Найголовніше – підтримувати постійний та рівномірний рівень вологості для редису.

Якщо грунт надто сухий, рослина дасть насіння, і редис буде неприємним на смак, а якщо грунт надто вологий, коріння розшарується і загниє.

Мульчування ґрунту навколо рослин редиски — чудовий спосіб зберегти її вологою.

Безпосередньо перед посадкою редиски слід внести у ґрунт універсальне добриво. Внесіть близько 0,5 кг добрива на 9 квадратних метрів ґрунту. В ідеалі ви повинні садити насіння редису рядами довжиною 3 м на відстані 31 см один від одного, але ви можете зменшити розмір набагато менших площ.

Змішайте добриво для рослин редиски з верхніми шарами ґрунту на 5-10 см, потім посадіть насіння редиски на глибину 1-2,5 см і ретельно полийте їх.

Після того, як ви внесли первинне універсальне добриво, ваші потреби у добривах для редис в основному задоволені.

Однак, якщо ви хочете забезпечити редису трохи додаткового підживлення, щоб прискорити його зростання в травні, спробуйте додати близько ¼ склянки (85 г) багатого азотом добрива на 3 м ряду, щоб прискорити обростання та зростання, особливо якщо ви плануєте вживати зелень.

Останні новини України:

Як виростити ранню редиску на підвіконні: так чинять досвідчені дачники.

Редиска буде солодкою та пружною: господиня показала супер спосіб посіву.

Як виростити петрушку та кріп: важливі поради для гарного врожаю.