Растения редиса — идеальные растения для прохладной погоды, их легко выращивать, а урожай можно собрать всего за три недели.

Редис - мощный корнеплод, он богат минералами, пищевыми волокнами и витаминами С и В6.

Растениям редиса требуется полное солнце, а это означает, что в большинстве дней им требуется как минимум шесть часов прямого солнечного света. Редис, выращенный в слишком сильной тени, сосредоточит свою энергию на росте листьев, а не корней.

Самое главное – поддерживать постоянный и равномерный уровень влажности для редиса.

Если почва слишком сухая, растение даст семена, и редис будет неприятным на вкус, а если почва слишком влажная, корни расслоятся и загниют.

Мульчирование почвы вокруг растений редиса — отличный способ сохранить ее влажной.

Непосредственно перед посадкой редиса следует внести в почву универсальное удобрение. Внесите около 0,5 кг удобренияна 9 квадратных метров почвы. В идеале вы должны сажать семена редиса рядами длиной 3 м на расстоянии 31 см друг от друга, но вы можете уменьшить размер для гораздо меньших площадей.

Смешайте удобрение для растений редиса с верхними слоями почвы на 5–10 см, затем посадите семена редиса на глубину 1–2,5 см и тщательно полейте их.

После того, как вы внесли первоначальное универсальное удобрение, ваши потребности в удобрениях для редиса в основном удовлетворены.

Однако, если вы хотите обеспечить редису немного дополнительной подкормки, чтобы ускорить его рост в мае, попробуйте добавить около ¼ стакана (85 г) богатого азотом удобрения на 3 м ряда, чтобы ускорить обрастание и рост, особенно если вы планируете употреблять зелень.

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