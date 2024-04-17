Благодаря простым, но эффективным хитростям можно успешно вырастить хороший урожай редиса, который порадует всех ваших близких при приготовлении из него вкусных блюд.

Для посадки редиса, семена сеют в грунт весной, примерно в конце марта - середине апреля. Желательно делать это рано, с началом первых работ в поле. Редиска выносит непродолжительные заморозки до -5 ºС, а семена начинают прорастать, когда почва прогреется до +5 ºС.

Грунт под редис должен быть рыхлым. Семена засевают на расстоянии 10-15 см друг от друга и на глубине 1,5-2,5 см. Температура 15-20 ºС будет наиболее комфортной для прорастания.

Редис любит влагу, поэтому не допускайте пересыхания почвы. Влажность должна быть около 80%. Поливать следует раз в день, утром или вечером, а при засушливой погоде - дважды в день. Разрыхление грунта также важно для сохранения влаги и борьбы с сорняками.

Редиска растет быстро, около трех-четырех недель. Корнеплоды дозревают через 18-20 дней после появления всходов, на прорастание которых уходит от трех до 12 дней в зависимости от погоды, ухода и сорта. Позднеспелым сортам требуется 1-1,5 месяца для созревания.

Для выращивания редиса дома понадобится земля, например, для рассады огурцов и помидор. Также понадобится емкость, глубиной 10-15 см с отверстиями для дренажа. Редис следует держать подальше от батарей, так как он любит прохладу.

Семена замачивают в воде на 20 минут, затем засевают в землю на глубину 10-15 мм, поливают теплой водой и накрывают стеклом или пленкой до появления всходов. После появления всходов накрытие можно убирать.

Оптимальная температура для выращивания в домашних условиях - 15-18 ºС днем и около 10 ºС ночью. Редиска требует 10-12 часов солнечного света в день, и если световой день длиннее, его следует затенять. Поливать нужно каждые 2-3 дня.

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