Законопроект про штрафні бали зараз перебуває на розгляді відповідного комітету, а його зміст дещо відрізняється від попередніх версій.

Україна працює над адаптацією свого законодавства до європейських стандартів. Взірцем для змін виступає польська система штрафних балів, де водіям за накопичення 24 балів відбирають водійські права.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України, повідомив про плани впровадження подібної системи штрафних балів в Україні.

Він наголосив на необхідності законодавчого закріплення відповідальності за систематичне порушення правил дорожнього руху.

Це не перша спроба введення штрафних балів в Україні. В період з 2015 по 2020 рік українські водії вже мали досвід отримання таких балів.

У 2022 році Верховна Рада України відновила обговорення цього питання та зареєструвала законопроєкт №6502. Проте розгляд цього закону в першому читанні перервала спільна оборонна операція, і урядовий пріоритет був спрямований на інші аспекти.

Законопроєкт зараз перебуває на розгляді відповідного комітету, а його зміст трохи відрізняється від попередніх версій, що діяли у 2015-2020 роках.

За новою концепцією, пропонується впровадження аналогічної до європейської системи штрафів. Водій може назбирати до 12 штрафних балів, і якщо ця межа буде перевищена, йому може бути позбавлено водійського посвідчення без судового рішення. Для новачків в автомобільній справі, які отримали права менш як рік тому, передбачено ще менше балів — 8.

Згідно з текстом законопроєкту, за різні порушення правил дорожнього руху передбачено різну кількість штрафних балів. Наприклад, керування автомобілем з технічними несправностями, перевищення швидкості на 20 км/год, або перевезення дітей без автокрісла вдруге протягом року каратиметься 2 балами. Непристебнутий ремінь безпеки чи перевезення дітей без спеціальних утримувальних систем може призвести до нарахування 1 штрафного бала.

Проїзд на червоне світло буде каратися 2 балами, а рух у смузі для громадського транспорту — 3 балами. Така ж кількість балів передбачається для тих, хто керує транспортним засобом для перевезення пасажирів у несправному стані.

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