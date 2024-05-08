Законопроект о штрафныъ баллах сейчас находится на рассмотрении соответствующего комитета, а его содержание несколько отличается от предыдущих версий.

Украина работает над адаптацией своего законодательства к европейским стандартам. Образцом для перемен выступает польская система штрафных баллов, где водителям за накопление 24 баллов отбирают водительские права.

Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины, сообщил о планах внедрения подобной системы штрафных баллов в Украине.

Он отметил необходимость законодательного закрепления ответственности за систематическое нарушение правил дорожного движения.

Это не первая попытка введения штрафных баллов в Украине. В период с 2015 по 2020 год у украинских водителей уже был опыт получения таких баллов.

В 2022 году Верховная Рада Украины возобновила обсуждение этого вопроса и зарегистрировала законопроект №6502. Однако рассмотрение этого закона в первом чтении прервала совместная оборонная операция и правительственный приоритет был направлен на другие аспекты.

Законопроект сейчас находится на рассмотрении соответствующего комитета, а его содержание несколько отличается от предыдущих версий, действовавших в 2015-2020 годах.

По новой концепции предлагается внедрение аналогичной европейской системе штрафов. Водитель может собрать до 12 штрафных баллов, и если этот предел будет превышен, ему может быть лишен водительского удостоверения без судебного решения. Для новичков в автомобильном деле, получивших права менее года назад, предусмотрено еще меньше 8 баллов.

Согласно тексту законопроекта, за разные нарушения правил дорожного движения предусмотрено разное количество штрафных баллов. Например, управление автомобилем с техническими неисправностями, превышение скорости на 20 км/ч или перевозка детей без автокресла во второй раз в течение года будет караться 2 баллами. Непристегнутый ремень безопасности или перевозка детей без специальных удерживающих систем может привести к начислению 1 штрафного балла.

Проезд на красный свет будет караться 2 баллами, а движение в полосе для общественного транспорта – 3 баллами. Такое же количество баллов предусматривается для управляющих транспортным средством для перевозки пассажиров в неисправном состоянии.

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