За інформацією Національної соціальної служби України, право на таку грошову допомогу мають лише кілька категорій українців.

В Україні батьки мають можливість отримувати грошову допомогу на оздоровлення дітей віком від 6 до 18 років, розміром до майже 16 тисяч гривень. Про всі нюанси грошової допомоги повідомили у Національній соціальній сервісній службі України.

За інформацією Національної соціальної служби України, право на таку грошову допомогу мають незаможні сім'ї, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, а також сім'ї з дітьми з інвалідністю чи багатодітні родини з дітьми у віці від 7 до 18 років. Призначена грошова допомога має бути використана на купівлю путівок для оздоровлення або відпочинку.

Заявники отримають спеціальну картку, на яку буде нарахована грошова допомога у розмірі п'яти прожиткових мінімумів для дітей даної вікової категорії.

Батьки або особи, що їх замінюють, повинні використовувати цю грошову допомогу на придбання путівки для оздоровлення або відпочинку дитини в одному з закладів оздоровлення, що знаходяться на території таких областей та міста Києва:

Вінницька область;

Волинська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область;

Хмельницька область;

місто Київ.

Метою експериментального проєкту, який реалізується шляхом коштів державного бюджету, є надання дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, послуг з оздоровлення та відпочинку за принципом "гроші ходять за дитиною".

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