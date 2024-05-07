Така страва із молодої капусти просто топ – вона неймовірно просто і швидко готується, дуже корисна, а її смак сподобаєтсья багатьом.

Українська співачка Злата Огнєвіч запропонувала новий рецепт. І на цей раз вибір Огнєвіч зупинився на чудовому весняному овочі – молодій капусті.

«Максимально легка, корисна та смачна страва!», - зазначила Огнєвіч на своїй сторінці в Інстаграм.

Тож співачка запропонувала приготувати стейки з молодої капусти. І для цього знадобляться капуста, оливкова олія, улюблені трави чи спеції, сіль і перець за смаком, а також сир Пармезан.

Стейки із молодої капусти.

Хід приготування страви простіше не буває – капусту слід порізати на стейки, посипати спеціями, посолити і поперчити, змастити олією і викласти на деко, застелене пергаментом. Сир пармезан натираємо. Далі відправляємо стейки із капусти у духовку, розігріту до 180.

Стейки із молодої капусти.

Стейки із молодої капусти.

Коли капуста підрум’яниться, дістаємо і посипаємо сиром. І знову у духовку.

Цей рецепт страви із молодої капусти сподобався багатьом підписникам на сторінку Злати Огнєвіч. Зокрема, люди радять додати до таких стейків з молодої капусти ще улюблених інгредієнтів.

«А ще стейки можна додатково в яйці обкрутити, теж супер»,

«Якби ще мʼяса між капустою і сиром, було б ідеально»,

«Клас, крута ідея!»,

«Крутий рецепт».

Нагадаємо, що стейки з капусти також готують з курячим фаршем і грибами.

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