Украинская певица Злата Огневич предложила новый рецепт. И на этот раз выбор Огневич остановился на прекрасном весеннем овоще – молодой капусте.
«Максимально легкое, полезное и вкусное блюдо!», - отметила Огневич на своей странице в Инстаграм.
Итак певица предложила приготовить стейки из молодой капусты. И для этого понадобятся капуста, оливковое масло, любимые травы или специи, соль и перец по вкусу, а также сыр Пармезан.
Стейки из молодой капусты.
Ход приготовления блюда проще не бывает – капусту следует порезать на стейки, посыпать специями, посолить и поперчить, смазать растительным маслом и выложить на противень, застеленный пергаментом. Сыр пармезан натираем. Далее отправляем стейки из капусты в духовку, разогретую до 180.
Стейки из молодой капусты.
Стейки из молодой капусты.
Когда капуста подрумянится, достаем и посыпаем сыром. И снова в духовку.
Этот рецепт блюда из молодой капусты понравился многим подписчикам на странице Златы Огневич. В частности, люди советуют добавить к таким стейкам из молодой капусты любимые ингредиенты.
«А еще стейки можно дополнительно в яйце обкрутить, тоже супер»,
«Если бы еще мясо между капустой и сыром, было бы идеально»,
«Класс, крутая идея!»,
«Крутой рецепт».
Напомним, что стейки из капусты также готовят с куриным фаршем и грибами.
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