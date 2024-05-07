Такое блюдо из молодой капусты просто топ – оно невероятно просто и быстро готовится, очень полезное, а его вкус понравится многим.

Украинская певица Злата Огневич предложила новый рецепт. И на этот раз выбор Огневич остановился на прекрасном весеннем овоще – молодой капусте.

«Максимально легкое, полезное и вкусное блюдо!», - отметила Огневич на своей странице в Инстаграм.

Итак певица предложила приготовить стейки из молодой капусты. И для этого понадобятся капуста, оливковое масло, любимые травы или специи, соль и перец по вкусу, а также сыр Пармезан.

Стейки из молодой капусты.

Ход приготовления блюда проще не бывает – капусту следует порезать на стейки, посыпать специями, посолить и поперчить, смазать растительным маслом и выложить на противень, застеленный пергаментом. Сыр пармезан натираем. Далее отправляем стейки из капусты в духовку, разогретую до 180.

Стейки из молодой капусты.

Стейки из молодой капусты.

Когда капуста подрумянится, достаем и посыпаем сыром. И снова в духовку.

Этот рецепт блюда из молодой капусты понравился многим подписчикам на странице Златы Огневич. В частности, люди советуют добавить к таким стейкам из молодой капусты любимые ингредиенты.

«А еще стейки можно дополнительно в яйце обкрутить, тоже супер»,

«Если бы еще мясо между капустой и сыром, было бы идеально»,

«Класс, крутая идея!»,

«Крутой рецепт».

Напомним, что стейки из капусты также готовят с куриным фаршем и грибами.

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