Якщо смартфон почав повільно працювати, це означає, що вам потрібно вирішити цю проблему, адже користуватися сповільненим пристроєм дуже неприємно та дратуюче.

Майже не має значення, який у вас телефон — з часом він стає таким повільним. Але не впадайте у відчай! Якщо смартфон почав повільно працювати, ось кілька порад, як спробувати відновити продуктивність.

Замало місця для зберігання

Ваш телефон є комп’ютером, і, як і будь-який інший комп’ютер, він використовує сховище та пам’ять для запуску програм. Якщо ваше сховище переповнене, це ви побачите, що смартфон почав повільно працювати. Намагайтеся, щоб принаймні третина була відкритою. Наприклад, якщо ваш телефон має 64 ГБ пам’яті, збережіть близько 20 ГБ вільного місця. Фотографії, відео та вкладення Whatsapp є головними винуватцями: збережіть їх у хмарному сховищі та видаліть із свого пристрою.

Пропуск оновлень

Деякі люди пропускають оновлення для своїх телефонів, вважаючи, що ці повільні пристрої не працюють. Але в більшості випадків все навпаки: оновлення програмного забезпечення покращують продуктивність і безпеку. Звичайно, якщо телефон старий (більше чотирьох років), оновлення можуть уповільнити його роботу. Але якщо це так, краще замінити телефон, оскільки пропуск оновлень не пришвидшить роботу. Однак це зробить його більш вразливим до хакерів і кіберзлочинців.

Низький заряд батареї

Якщо заряд батареї низький, телефон споживає енергію економніше. Намагайтеся, щоб ваш телефон був заряджений вище 50 відсотків. Не використовуйте його до мінімуму — це знизить продуктивність і ризикує пошкодити батарею. Ви можете подумати про заміну батареї, хоча навряд чи нова забезпечить значне збільшення швидкості старого телефону. Перевірте панель живлення свого телефону на наявність програм, які споживають багато енергії, і видаліть ті, які вам не потрібні.

Шкідливе програмне забезпечення

Цей сценарій є більш малоймовірним, але цілком можливо, що ваш телефон заражено зловмисним програмним забезпеченням (зловмисним ПЗ), яке зловмисники використовують для викрадення ваших паролів та іншої інформації. Якщо ви завантажуєте багато програм, особливо не з офіційних магазинів програм, існує ймовірність зараження зловмисним програмним забезпеченням і ви можете побачити, що ваш смартфон почав повільно працювати. Найкращий крок — скористатися сканером зловмисного програмного забезпечення і перевірити наявність проблем.

Низька швидкість передачі даних

Ця проблема більше стосуватиметься конкретної програми, ніж вплине на загальну швидкість телефону. Більшість програм покладаються на підключення до даних. Якщо ваше з’єднання для передачі даних повільне, це може вплинути на їх продуктивність. Якщо у вас слабкий сигнал або якщо з’єднання з мережею дуже повільне, це може призвести до затримки деяких програм. Знайдіть ближчу вежу або швидший Wi-Fi.

Старий апарат

Технологія продовжує розвиватися. Коли на телефонах з’являється нове апаратне забезпечення, розробники оновлюють своє програмне забезпечення. Новіше програмне забезпечення не оптимізоване для старого обладнання, тому старі телефони починають боротися. Якщо вашому телефону більше трьох років, не використовуйте на ньому вимогливі додатки (наприклад, ігри) і намагайтеся використовувати «полегшені» версії додатків. І, можливо, почати відкладати на новий телефон.