Если смартфон начал медленно работать, значит вам нужно решить эту проблему, ведь пользоваться замедленным устройством очень неприятно и раздражающе.

Почти неважно, какой у вас телефон — со временем он становится таким медленным. Но не отчаивайтесь! Если смартфон начал медленно работать, вот несколько советов попробовать восстановить производительность.

Мало места для хранения

Ваш телефон является компьютером, и, как и любой другой компьютер, он использует хранилище и память для запуска приложений. Если ваше хранилище переполнено, вы увидите, что смартфон начал медленно работать. Старайтесь, чтобы по крайней мере третья часть была открыта. Например, если телефон имеет 64 ГБ памяти, сохраните около 20 ГБ свободного места. Фотографии, видео и вложения Whatsapp являются главными виновниками: сохраните их в облачном хранилище и удалите со своего устройства.

Пропуск обновлений

Некоторые люди пропускают обновления для своих телефонов, считая, что эти медленные устройства не работают. Но в большинстве случаев все наоборот: обновление программного обеспечения улучшает производительность и безопасность. Конечно, если телефон старый (более четырех лет), обновление может замедлить его работу. Но если это так, лучше заменить телефон, поскольку пропуск обновлений не ускорит работу. Однако это сделает его более уязвимым к хакерам и киберпреступникам.

Низкий заряд батареи

Если заряд батареи низкий, телефон потребляет более экономную энергию. Старайтесь, чтобы телефон был заряжен выше 50 процентов. Не используйте его до минимума – это снизит производительность и рискует повредить батарею. Вы можете подумать о замене батареи, хотя вряд ли новая обеспечит значительное увеличение скорости старого телефона. Проверьте панель питания телефона на наличие приложений, которые потребляют много энергии, и удалите те, которые вам не нужны. Вредоносное ПО Этот сценарий более маловероятен, но вполне возможно, что ваш телефон заражен вредоносным программным обеспечением (вредоносным ПО), которое злоумышленники используют для похищения ваших паролей и другой информации. Если вы загружаете много приложений, особенно не из официальных магазинов приложений, существует вероятность заражения вредоносным ПО и вы можете увидеть, что ваш смартфон начал медленно работать. Лучший шаг — воспользоваться сканером вредоносного ПО и проверить наличие проблем. Низкая скорость передачи данных Эта проблема больше будет касаться конкретного приложения, чем повлияет на общую скорость телефона. Большинство программ полагаются на подключение к данным. Если соединение для передачи данных медленное, это может повлиять на их производительность. Если у вас слабый сигнал или если подключение к сети очень медленное, это может привести к задержке некоторых приложений. Найдите ближайшую башню или более быстрый Wi-Fi. Старый аппарат Технология продолжает развиваться. Когда на телефоне появляется новое аппаратное обеспечение, разработчики обновляют программное обеспечение. Более новое программное обеспечение не оптимизировано для старого оборудования, поэтому старые телефоны начинают бороться. Если ваш телефон более трех лет, не используйте на нем требовательные приложения (например, игры) и старайтесь использовать «облегченные» версии приложений. И возможно, начать откладывать на новый телефон.