За інформацією Пенсійного фонду, пенсії будуть нараховані на банківську картку пенсіонера відразу після проходження ним процедури.

Пенсіонери серед внутрішньо переміщених осіб, які не пройшли ідентифікацію до 31 березня, зараз не отримують пенсійні виплати. Однак, процес відновлення виплат є досить простим. Про це повідомили у ПФУ.

За інформацією від Пенсійного фонду, пенсії будуть нараховані на банківську картку пенсіонера відразу після проходження ними ідентифікації. Більше того, пенсіонерам будуть виплачені суми за всі місяці, протягом яких виплати не здійснювались.

"Тож звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена", – йдеться у повідомленні ПФУ.

Ідентифікація для пенсіонерів є простою процедурою, і вони можуть обрати найзручніший для себе спосіб:

Відвідати особисто відділення "Ощадбанку" або Пенсійного фонду України (ПФУ);

Авторизуватися дистанційно через "Дія.Підпис" на вебсайті ПФУ;

Використовувати відеозв'язок для дистанційної ідентифікації;

Отримати підтвердження факту свого існування в зарубіжних дипломатичних установах, якщо перебуваєте за кордоном.

Якщо пенсіонер вже пройшов ідентифікацію і не отримав пенсійні виплати у квітні, Пенсійний фонд України відновить їх найближчим часом після отримання підтвердження ідентифікації особи.

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