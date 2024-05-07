По информации от Пенсионного фонда, пенсии будут начислены на банковскую карту пенсионера сразу после прохождения им процедуры.

Пенсионеры среди внутренне перемещенных лиц, не прошедшие идентификацию до 31 марта, сейчас не получают пенсионные выплаты. Однако процесс возобновления выплат достаточно прост. Об этом сообщили в ПФУ.

По информации от Пенсионного фонда, пенсии будут начислены на банковскую карту пенсионера сразу после прохождения ими идентификации. Более того, пенсионерам будут выплачены суммы за все месяцы, в течение которых выплаты не производились.

"Поэтому обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продлена", – говорится в сообщении ПФУ.

Идентификация для пенсионеров является простой процедурой, и они могут выбрать самый удобный для себя способ:

Посетить лично отделение "Ощадбанку" или Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

Авторизоваться дистанционно через "Дія.Підпис" на вебсайте ПФУ;

использовать видеосвязь для дистанционной идентификации;

Получить подтверждение факта своего существования в зарубежных дипломатических учреждениях, если вы находитесь за границей.

Если пенсионер уже прошел идентификацию и не получил пенсионные выплаты в апреле, Пенсионный фонд Украины возобновит их в ближайшее время после получения подтверждения личной идентификации.

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