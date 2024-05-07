Пенсионеры среди внутренне перемещенных лиц, не прошедшие идентификацию до 31 марта, сейчас не получают пенсионные выплаты. Однако процесс возобновления выплат достаточно прост. Об этом сообщили в ПФУ.
По информации от Пенсионного фонда, пенсии будут начислены на банковскую карту пенсионера сразу после прохождения ими идентификации. Более того, пенсионерам будут выплачены суммы за все месяцы, в течение которых выплаты не производились.
"Поэтому обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продлена", – говорится в сообщении ПФУ.
Идентификация для пенсионеров является простой процедурой, и они могут выбрать самый удобный для себя способ:
- Посетить лично отделение "Ощадбанку" или Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- Авторизоваться дистанционно через "Дія.Підпис" на вебсайте ПФУ;
- использовать видеосвязь для дистанционной идентификации;
- Получить подтверждение факта своего существования в зарубежных дипломатических учреждениях, если вы находитесь за границей.
Если пенсионер уже прошел идентификацию и не получил пенсионные выплаты в апреле, Пенсионный фонд Украины возобновит их в ближайшее время после получения подтверждения личной идентификации.
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