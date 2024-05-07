Екран може виглядати нормально, але ви помітили, що сенсорна функція несправна або не працює взагалі. Ви можете помітити невеликі чорні плями, розмитість або зміну кольору. Це також може допомогти вам зрозуміти, що смартфон скоро зламається і що екран потребує заміни. Ви можете зробити це самостійно, але майте на увазі, що це може скасувати гарантію або спричинити проблеми з сумісністю.

Ви можете віднести його до авторизованого ремонтного центру за межами вашого виробника. Якщо це старіший телефон, шукайте найкращу ціну, але, можливо, варто замінити весь телефон. Заміна екрана коштує дорожче, ніж просто заміна нового скла.

3. Вода або інші внутрішні пошкодження

Більшість нових телефонів мають певну водонепроникність, але вона все одно може просочитися всередину. Перше, що вам потрібно зробити, це вимкнути телефон, щоб уникнути шортів. Потім протріть телефон і постукайте по ньому, щоб витрусити воду з усіх портів. Поставте телефон перед вентилятором або помістіть його в миску з пакетами силікагелю, щоб ввібрати вологу. Не використовуйте фен або рис.

Через деякий час спробуйте увімкнути телефон. Це може працювати, але все одно виникають проблеми. Якщо ви відчуваєте, що він повністю висох і все ще поводиться дивно, можливо, це дає вам зрозуміти, що смартфон скоро зламається і доведеться придбати новий.

Що стосується внутрішнього пошкодження, не пов’язаного з екраном, ви мало що можете зробити. Шукайте відремонтований телефон на заміну, якщо не хочете витрачати гроші на новий.

4. Перегрів/здуття акумулятора

Якщо ваш телефон серйозно перегрівається, закрийте всі програми та вимкніть Bluetooth, служби визначення місцезнаходження, Wi-Fi та фонове оновлення програм. Ви хочете зупинити якомога більше процесів, щоб дати процесору перерву.

Якщо цього недостатньо, від’єднайте телефон від зарядного чи іншого пристрою та зніміть чохол, якщо він у вас є. Покладіть телефон у прохолодне сухе місце та дайте йому час охолонути. Не тримайте його в холодильнику.

Якщо у вас роздутий акумулятор, це серйозніше і також може давати вам зрозуміти, що смартфон скоро зламається. Перш ніж намагатися вийняти батарею, потрібно максимально розрядити її. Якщо ви відчуваєте опір під час спроби зняти його, залиште його та віднесіть телефон до сервісного центру.

5. Телефон не вмикається

Якщо ваш телефон не вмикається, незважаючи на те, що ви робите, можливо, він зламаний. Це могло статися, якщо ваш телефон був перерваний під час оновлення мікропрограми. Справді зламаний телефон непросто виправити, і найкращий варіант – віднести його в ремонтний центр. Будьте готові отримати новину про те, що його потрібно замінити.

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