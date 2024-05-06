Українці або їхні спадкоємці, які не отримали відповідних документів, вважатимуться такими, що відмовилися від отримання землі.

В Україні з 1 січня 2025 року розпочнеться процес передачі невитребуваних земельних часток місцевим громадам. Таке рішення стосується земель, на які не було оформлено право власності, а їх власники або спадкоємці не здійснили відповідних дій для їх реєстрації, що буде розглядатись як відмова від права власності на землю.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Денис Башлик.

Заступник міністра зазначив, такі ділянки будуть визнані безхазяйними та віддадуть у власність громаді, на території якої вони розташовані. Крім того, усім, хто не замінив сертифікати на земельну частку (пай) на витяг з Реєстру майнових прав на право власності на земельну ділянку, потрібно "терміново оформити право власності".

Згідно з частинами 4 та 5 статті 13 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", якщо до 1 січня 2025 року право власності на земельну ділянку не буде оформлено власником невитребуваного паю або його спадкоємцем, така особа вважатиметься відмовившоюся від права на землю.

Водночас, в Україні відчутно здорожчала земля сільгосппризначення. Так, за підсумками першого кварталу 2024 року (січень-березень):

капіталізація ринку збільшилася на 202,5 млрд.грн, а ціна на землю зросла на 11,2% – до середніх 42 тис. грн;

кількість угод купівлі-продажу земель сільгосппризначення збільшилась на 7%.

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