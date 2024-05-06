Украинцы или их наследники, не получившие соответствующих документов, будут считаться отказавшимися от получения земли.

В Украине с 1 января 2025 года начнется процесс передачи неистребованных земельных долей местным общинам. Такое решение касается земель, на которые не было оформлено право собственности, а их владельцы или наследники не совершили соответствующие действия для их регистрации, что будет рассматриваться как отказ от права собственности на землю.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.

Замминистра отметил, такие участки будут признаны бесхозяйными и отдадут в собственность общине, на территории которой они расположены. Кроме того, всем, кто не заменил сертификаты на земельную долю (пай) на выписку из Реестра имущественных прав на право собственности на земельный участок, нужно "срочно оформить право собственности".

Согласно частям 4 и 5 статьи 13 Закона Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)", если до 1 января 2025 право собственности на земельный участок не будет оформлено владельцем неистребованного пая или его наследником , такое лицо будет считаться отказавшимся от права на землю.

В то же время, в Украине ощутимо подорожала земля сельхозназначения. Так, по итогам первого квартала 2024 года (январь-март):

капитализация рынка увеличилась на 202,5 ​​млрд. грн., а цена на землю выросла на 11,2% – до средних 42 тыс. грн;

количество сделок купли-продажи земель сельхозназначения увеличилось на 7%.

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