З 1 травня в Україні вступають в силу оновлені правила дорожнього руху. Водіям необхідно вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні поза межами населених пунктів протягом усього року. Раніше ця вимога діяла тільки з 1 жовтня по 1 травня. За ігнорування цих правил передбачено штраф, як наголошують у Патрульній поліції.

З початку травня в Україні відмінено обмеження на використання денних ходових вогнів поза межами населених пунктів. Оновлені правила дорожнього руху спрямовані на зменшення кількості аварій на дорогах та запобігання травматичних ситуацій.

За даними поліції, використання світла фар є додатковим заходом безпеки на дорозі. Дослідження показали, що застосування денних ходових фар може зменшити кількість денних аварій на автомобілях від 5 до 15 відсотків.

Використання денних ходових вогнів не тільки покращує видимість, але також впливає на своєчасне периферійне сприйняття транспортних засобів, що здійснюють різні маневри. До того ж, автомобілі з денними ходовими вогнями краще ідентифікуються, як автомобілі на відстані, а також оцінюються безпечніше в порівнянні з автомобілями без них. Усе це сприяє тому, що денні ходові вогні мають позитивний вплив на безпеку дорожнього руху.

За порушення цього правила передбачено адміністративну відповідальність. Водіїв, які не дотримуються вимог щодо використання денних ходових вогнів, будуть покарані штрафом.

Відповідно до другої частини статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил користування зовнішніми світловими приладами або попереджувальними сигналами під час руху або зміни напрямку руху, а також за використання або переобладнання цих приладів з порушенням встановлених стандартів. Стягується штраф у розмірі 510 гривень.

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