В соответствии со второй частью статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф за нарушение.

С 1 мая в Украине вступают в силу обновленные правила дорожного движения. Водителям необходимо включать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов в течение всего года. Ранее это требование действовало только с 1 октября по 1 мая. За игнорирование этих правил предусмотрен штраф, как отмечают в Патрульной полиции.

С начала мая в Украине отменены ограничения на использование дневных ходовых огней за пределами населенных пунктов. Обновленные правила дорожного движения направлены на уменьшение количества аварий на дорогах и предотвращение травматических ситуаций.

По данным полиции, использование света фар является дополнительной мерой безопасности на дороге. Исследования показали, что применение дневных ходовых фар может снизить количество дневных аварий на автомобилях от 5 до 15 процентов.

Использование дневных ходовых огней не только улучшает видимость, но также влияет на своевременное периферическое восприятие транспортных средств, совершающих различные маневры. К тому же, автомобили с дневными ходовыми огнями лучше идентифицируются как автомобили на расстоянии, а также оцениваются безопаснее по сравнению с автомобилями без них. Все это способствует тому, что дневные ходовые огни оказывают положительное влияние на безопасность дорожного движения.

За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность. Водители, которые не соблюдают требования по использованию дневных ходовых огней, будут наказаны штрафом.

В соответствии со второй частью статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение правил пользования внешними световыми приборами или предупреждающими сигналами во время движения или изменения направления движения, а также за использование или переоборудование этих приборов с нарушением установленных стандартов. Взимается штраф в размере 510 гривен.

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