Може бути складно визначити, чому ваш смартфон нагрівається, але коли телефон стає занадто гарячим, він сповільнюється, в деяких випадках він може автоматично вимкнутись, поки не охолоне.

Якщо не хочете пропустити важливий дзвінок, давайте подивимося, як виправити перегрів телефону Android і як уникнути цієї проблеми.

Чому телефон перегрівається?

Серед причин - яскравість вашого дисплея занадто висока, Wi-Fi був підключений занадто довго, Ви граєте занадто багато ігор.

Жоден телефон, представлений сьогодні на ринку, не повинен перегріватися з будь-якої з цих причин.

Отже, якщо ваш новенький телефон Samsung перегрівається, можливо, це пов'язано з іншими причинами.

Можливо, ви встановили нову програму, яка погано працює на вашому телефоні. Можливо, програма, яку ви регулярно використовуєте, була оновлена, і нова версія викликає перегрів Android.

Автоматичні оновлення програм корисні, але іноді вони викликають подібні проблеми. У вас є два рішення: видаліть відповідну програму та перевірте наявність оновлень.

Як тільки програма буде видалена, перезавантажте телефон і зачекайте кілька хвилин, перш ніж знову перевірити його температуру.

Сприяти перегріву телефону може і інтенсивне використання камери.

Може призвести до перегріву телефону, якщо Ви залишили телефон під прямим сонячним промінням.

Якщо телефон повільний та перегрівається? Перевірте наявність шкідливого програмного забезпечення.

Зокрема, якщо ви тримаєте телефон у чохлі, це може бути причиною перегріву.

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