Может быть сложно определить, почему ваш смартфон нагревается, но когда телефон становится слишком горячим, он замедляется, в некоторых случаях он может автоматически отключиться, пока не остынет.

Если не хотите пропустить важный звонок, давайте посмотрим, как исправить перегрев телефона Android и как избежать этой проблемы.

Почему ваш телефон перегревается?

Среди причин - яркость вашего дисплея слишком высока, Wi-Fi был подключен слишком долго, Вы играете слишком много игр.

Ни один телефон , представленный сегодня на рынке, не должен перегреваться по любой из этих причин.

Итак, если ваш новенький телефон Samsung перегревается, вероятно, это связано с другими причинами.

Возможно, вы установили новое приложение, которое плохо работает на вашем телефоне. Возможно, приложение, которое вы регулярно используете, было обновлено, и новая версия вызывает перегрев Android.

Автоматические обновления приложений полезны, но иногда они вызывают подобные проблемы. У вас есть два решения: удалите соответствующее приложение и проверьте наличие обновлений.

Как только приложение будет удалено, перезагрузите телефон и подождите несколько минут, прежде чем снова проверить его температуру.

Способствовать перегреву телефона может и интенсивное использование камеры.

Может привести к перегреву телефона, если Вы оставили телефон под прямыми солнечными лучами.

Если телефон медленный и перегревается? Проверьте наличие вредоносного ПО.

В частности, если вы держите телефон в чехле, это может быть причиной перегрева.

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