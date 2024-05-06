Помилка "Тільки екстрені дзвінки" на телефоні Android може засмутити, вона означає, що ваш телефон не може підключитися до мобільної мережі.

Помилка "Тільки екстрені дзвінки" на вашому телефоні Android порушує всі основні дії смартфона, такі як дзвінки або надсилання текстових повідомлень.

Якщо ви раптово почали стикатися з цією проблемою на своєму телефоні, це пояснення надасть прості у використанні методи усунення помилки екстреного виклику на телефонах Android.

Що робити, якщо смартфон пише "тільки екстрені виклики"?

Для початку переконайтеся, що SIM-картку увімкнено. Перевірка стану SIM-картки телефону — це перший крок до виправлення помилки Android «Тільки екстрені дзвінки». Зайдіть у програму налаштувань Вашого пристрою, щоб переконатися, що SIM/eSIM увімкнено.

Увімкнути/вимкнути режим польоту телефону. Режим польоту — це найшвидший і найпростіший спосіб відключити весь бездротовий та стільниковий зв'язок на вашому телефоні. Ви можете спробувати увімкнути/вимкнути цей режим, щоб подивитися, чи виправить він помилку "Тільки екстрені дзвінки" на вашому телефоні Android.

Перезавантажте телефон. Простий перезапуск може вирішити більшість проблем із пристроєм. Натисніть та утримуйте фізичну кнопку живлення на телефоні Android, щоб використовувати опцію перезавантаження.

Дозволити роумінг на телефоні. Роумінг даних дозволяє користуватися послугами мобільної передачі даних за межами вашого домашнього регіону.

На деяких телефонах роумінг даних вимкнено за промовчанням, щоб ваш оператор не стягував з вас величезну плату за використання мобільних даних за межами вашої домашньої мережі.

Але в деяких випадках під час подорожі ця опція може призвести до появи на телефоні Android помилки «Тільки екстрені виклики».

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