Ошибка «Только экстренные вызовы» на вашем телефоне Android может расстроить, она означает, что ваш телефон не может подключиться к мобильной сети.

Ошибка «Только экстренные вызовы» на вашем телефоне Android нарушает все основные действия смартфона, такие как звонки или отправку текстовых сообщений.

Если вы внезапно начали сталкиваться с этой проблемой на своем телефоне, это объяснение предоставит простые в использовании методы устранения ошибки экстренного вызова на телефонах Android.

Что делать, если смартфон пишет "только экстренные вызовы"?

Для начала убедитесь, что SIM-карта включена. Проверка состояния SIM-карты вашего телефона — это первый шаг к исправлению ошибки Android «Только экстренные вызовы». Зайдите в приложение настроек вашего устройства, чтобы убедиться, что ваша SIM/eSIM включена.

Включить/отключить режим полета в телефоне. Режим полета — это самый быстрый и простой способ отключить всю беспроводную и сотовую связь на вашем телефоне. Вы можете попробовать включить/отключить этот режим, чтобы посмотреть, исправит ли он ошибку «Только экстренные вызовы» на вашем телефоне Android.

Перезагрузите телефон. Простой перезапуск может решить большинство проблем с устройством. Нажмите и удерживайте физическую кнопку питания на телефоне Android, чтобы использовать опцию перезагрузки.

Разрешить роуминг данных на телефоне. Роуминг данных позволяет вам пользоваться услугами мобильной передачи данных за пределами вашего домашнего региона.

На некоторых телефонах роуминг данных отключен по умолчанию, чтобы ваш оператор не взимал с вас огромную плату за использование мобильных данных за пределами вашей домашней сети.

Но в некоторых случаях во время путешествия эта опция может привести к появлению на вашем телефоне Android ошибки «Только экстренные вызовы».

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