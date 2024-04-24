Что ж, возможно, это не так — кибератаки происходят несколько раз в день и часто в форме взлома камер, то есть когда кто-то наблюдает за вами через ваш телефона.
Как узнать, наблюдает ли кто-то за вами через камеру вашего телефона?
Фоновые приложения используют данные для продолжения выполнения задач, даже когда программа не используется. Это часто необходимо для приложений, предоставляющих самую свежую информацию, такую как новости, погода и социальные сети. Однако известно, что вредоносные приложения работают и в фоновом режиме.
Если вы не узнаете приложение, немедленно удалите его со своего устройства.
Еще один способ узнать, использует ли кто-то камеру вашего телефона, чтобы наблюдать за вами, — это если она начинает демонстрировать «странное поведение».
Разрешения камеры разрешают или запрещают приложениям доступ к камере вашего телефона.
Как правило, владельцу телефона необходимо предоставить приложению разрешение на использование камеры, если это необходимо для функциональности.
Если из вашего телефона исходят странные звуки, возможно, вы неосознанно участвуете в трехстороннем разговоре. Эти звуки могут указывать на то, что кто-то слушает или записывает ваш видеовызов.
Сканирование шпионских программ может помочь защитить ваш телефон от вредоносного ПО, выявляя вредоносные файлы, ссылки и веб-сайты в режиме реального времени. Все, что вам нужно сделать, это загрузить приложение на свой телефон, которое предупредит вас при обнаружении риска.
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