Вы когда-нибудь чувствовали, что кто-то следит за вами через камеру телефона, но убеждали себя, что это всего лишь ваше воображение играет злые шутки?

Что ж, возможно, это не так — кибератаки происходят несколько раз в день и часто в форме взлома камер, то есть когда кто-то наблюдает за вами через ваш телефона.

Как узнать, наблюдает ли кто-то за вами через камеру вашего телефона?

Фоновые приложения используют данные для продолжения выполнения задач, даже когда программа не используется. Это часто необходимо для приложений, предоставляющих самую свежую информацию, такую ​​как новости, погода и социальные сети. Однако известно, что вредоносные приложения работают и в фоновом режиме.

Если вы не узнаете приложение, немедленно удалите его со своего устройства.

Еще один способ узнать, использует ли кто-то камеру вашего телефона, чтобы наблюдать за вами, — это если она начинает демонстрировать «странное поведение».

Разрешения камеры разрешают или запрещают приложениям доступ к камере вашего телефона.

Как правило, владельцу телефона необходимо предоставить приложению разрешение на использование камеры, если это необходимо для функциональности.

Если из вашего телефона исходят странные звуки, возможно, вы неосознанно участвуете в трехстороннем разговоре. Эти звуки могут указывать на то, что кто-то слушает или записывает ваш видеовызов.

Сканирование шпионских программ может помочь защитить ваш телефон от вредоносного ПО, выявляя вредоносные файлы, ссылки и веб-сайты в режиме реального времени. Все, что вам нужно сделать, это загрузить приложение на свой телефон, которое предупредит вас при обнаружении риска.

Последние новости Украины:

Как восстановить заводские настройки телефона Xiaomi: простой лайфхак

Чтобы Wi-Fi на телефоне работал быстрее: советы, о которых многие не знали.

Также напомним, что «Киевстар» ошеломил абонентов новыми тарифами.