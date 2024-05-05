Фіксовані тарифи на такі послуги як газ, опалення та гаряче водопостачання відіграли важливу роль у стримуванні зростання інфляції, але ціни доведеться збільшити.

Прогнозується, що вартість комунальних послуг в Україні буде збільшуватися до економічно виправданих рівнів протягом наступних кількох років. Таке підвищення може стати значним фактором інфляції. Про це йдеться на сайті НБУ.

Фіксовані тарифи на такі послуги, як газ, опалення та гаряче водопостачання, відіграли важливу роль у стримуванні зростання адміністративної частини інфляції. Зниження інфляції можливе тільки за умови відкладення рішень про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Проте, відповідно до документа, погіршення фінансового стану державних енергетичних компаній призведе до збільшення квазіфіскальних дисбалансів. Це може збільшити ризики нестабільності на внутрішньоенергетичному ринку та зменшити інвестиційний потенціал галузі. Зауважується, що ціновий тиск відкладатиметься на майбутнє, а не зменшиться негайно.

У зв'язку зі зростаючими загрозами з боку росії, енергетичний сектор України опиняється у складній ситуації, що може призвести до швидшого зростання дотаційних тарифів на електроенергію для домашніх споживачів у порівнянні з іншими тарифами.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник під час телемарафону заявив, що підвищення тарифів на електроенергію є ключовим для стабілізації роботи енергетичної системи та проведення необхідних ремонтів.

При цьому, Нацбанк прогнозує достатньо швидке та суттєве зростання цін на світло. Своєю чергою, це здійснюватиме додатковий тиск на потребу в збільшенні субсидій для населення, а також й формуватиме відповідні ціни.

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