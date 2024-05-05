Фиксированные тарифы на такие услуги как газ, отопление и горячее водоснабжение сыграли важную роль в сдерживании роста инфляции, но цены придется увеличить.

Прогнозируется, что стоимость коммунальных услуг в Украине будет увеличиваться до экономически оправданных уровней в течение нескольких лет. Такое повышение может стать значимым фактором инфляции. Об этом идет речь на сайте НБУ.

Фиксированные тарифы на такие услуги как газ, отопление и горячее водоснабжение сыграли важную роль в сдерживании роста административной части инфляции. Снижение инфляции возможно только при отложении решений о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Однако согласно документу ухудшение финансового состояния государственных энергетических компаний приведет к увеличению квазифискальных дисбалансов. Это может увеличить риски нестабильности на внутриэнергетическом рынке и снизить инвестиционный потенциал отрасли. Отмечается, что ценовое давление будет откладываться на будущее, а не снизится немедленно.

В связи с растущими угрозами со стороны россии энергетический сектор Украины оказывается в сложной ситуации, что может привести к более быстрому росту дотационных тарифов на электроэнергию для домашних потребителей по сравнению с другими тарифами.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник во время телемарафона заявил, что повышение тарифов на электроэнергию является ключевым для стабилизации работы энергетической системы и проведения необходимых ремонтов.

При этом Нацбанк прогнозирует достаточно быстрый и существенный рост цен на свет. В свою очередь, это будет оказывать дополнительное давление на потребность в увеличении субсидий для населения, а также будет формировать соответствующие цены.

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Напомним, летом украинцы могут столкнуться с отключениями света, придется экономить.

Как сообщала Politeka, рано или поздно тарифы придется повышать.

Также писала Politeka, украинцам могут приходить счета за свет со слишком подозрительной суммой.