Верховна Рада України схвалила законопроект №9453 про пенсії, який передбачає зміни до існуючих законів для обрахунку страхового стажу. За новим законом, при розрахунку пенсій буде враховуватися період роботи українців за кордоном, незалежно від наявності угод про пенсійне забезпечення між Україною та іншими країнами.

Це рішення, як зазначають у Міністерстві соціальної політики, допоможе багатьом українцям отримати пенсійні виплати.

Відповідно до діючих правил, для отримання пенсії у віці 65 років необхідно мати принаймні 15 років стажу. Вимоги стосовно стажу для виходу на пенсію у віці 60 років збільшено з 30 до 31 року. Так, для отримання пенсії у віці 63 роки у 2024 році необхідно мати мінімум 21 рік стажу (проти 20 років, як це було раніше).

Щоб отримати пенсію у віці 60 років, потрібно мати такий стаж: у 2025 році - принаймні 32 роки стажу; у 2026 році - принаймні 33 роки; у 2027 році - принаймні 34 роки; у 2028 році - принаймні 35 років.

Вже через рік підвищення вимог до стажу може стати серйозною проблемою для багатьох людей. Ці особи не матимуть можливості вийти на пенсію вчасно і будуть змушені продовжувати працювати до 63 або навіть 65 років. Згідно з новими правилами, які передбачають підвищення вікових та стажевих вимог, особам зі стажем від 15 до 21 року пенсія буде у віці 65 років, а зі стажем від 21 до 31 року - у 63 роки.

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