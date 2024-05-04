Верховная Рада Украины одобрила законопроект №9453 о пенсиях, предусматривающий изменения в существующие законы для исчисления страхового стажа. По новому закону при расчете пенсий будет учитываться период работы украинцев за рубежом, независимо от наличия соглашений о пенсионном обеспечении между Украиной и другими странами.

Это решение, как отмечают в Министерстве социальной политики, поможет многим украинским получить пенсионные выплаты.

Согласно действующим правилам, для получения пенсии в возрасте 65 лет необходимо иметь не менее 15 лет стажа. Требования к стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет увеличены с 30 до 31 года. Так, для получения пенсии в возрасте 63 лет в 2024 году необходимо иметь минимум 21 год стажа (против 20 лет, как это было раньше).

Чтобы получить пенсию в возрасте 60 лет, нужно иметь такой стаж: в 2025 году – по крайней мере 32 года стажа; в 2026 году – по крайней мере 33 года; в 2027 году – по крайней мере 34 года; в 2028 году – по крайней мере 35 лет.

Уже через год повышение требований к стажу может стать серьезной проблемой для многих людей. Эти лица не смогут выйти на пенсию вовремя и будут вынуждены продолжать работать до 63 или даже 65 лет. Согласно новым правилам, предусматривающим повышение возрастных и стажевых требований, лицам со стажем от 15 до 21 года пенсия будет в возрасте 65 лет, а со стажем от 21 до 31 года – в 63 года.

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