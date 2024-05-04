Є кілька поширених причин можливих збоїв додатків, деякі поради можна використовувати не тільки для усунення конкретних проблем, а й для профілактики, це допоможе знизити кількість збоїв.

З різних причин додаток на вашому смартфоні може раптово припинити роботу або вилетіти. Існує кілька варіантів, чому так може бути. Сьогодні розглянемо способи вирішення проблем із додатками, які просто відмовляються нормально працювати.

Багато програм сьогодні потребують підключення до інтернету для повноцінної роботи. Якщо є проблеми з мережею або відсутній інтернет, програма може закриватися після запуску, зависати на стартовому екрані або взагалі не відкриватись.

Якщо проблем з інтернетом не повинно бути, ймовірно, в мережі стався збій. Достатньо перевести смартфон у режим польоту, а потім одразу вимкнути його – апарат перереєструється в мережі та знову підключиться до інтернету. Після цього можна спробувати ще раз відкрити програму.

Інший частою проблемою є збій у роботі самого додатка. Він може траплятися з різних причин, які не завжди очевидні та не залежать від користувача. У такому разі програму потрібно перезавантажити. При цьому часто недостатньо просто вийти з програми і знову запустити його, адже коли ви повертаєте програму, вона часто може продовжувати "висіти" у фоні.

Тут може допомогти примусове завершення роботи програми. Для цього вам потрібно слідувати наступному алгоритму:

Зайдіть в "Налаштування", Відкрийте розділ "Програми" або "Програми", Знайдіть у списку потрібну програму і натисніть на нього, Далі виберіть "Примусово закрити програму".

Після цього можна повернутися на домашній екран або в меню та спробувати повторно запустити програму. Найчастіше цього достатньо, щоб відновити повноцінну роботу програми.

Іноді проблеми з конкретним додатком можуть бути не пов'язані з програмою, а з пристроєм в цілому. Може статися збій у роботі якогось сенсора або функції, необхідний роботи програми. У такому разі він може вилітати після запуску або не відкриватися взагалі.

Якщо це справді програмний збій, не пов'язаний із виходом з ладу одного з елементів пристрою, перезавантаження смартфона майже напевно вирішить цю проблему. Для цього достатньо затиснути кнопку вимкнення/вмикання на кілька секунд і вибрати варіант "Перезавантаження".

Автори програм постійно допрацьовують їх, щось змінюють або додають і часто випускають оновлення своїх програм. Якщо програма давно не оновлювалася, вона могла пропустити важливі доповнення, без яких її нормальна робота неможлива. Саме тому слід стежити, щоб програми на смартфоні мали актуальні оновлення.

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