Есть несколько распространенных причин возможных сбоев приложений, некоторые советы можно использовать не только для устранения конкретных проблем, но и для профилактики, это поможет снизить количество сбоев.

По разным причинам приложение на вашем смартфоне может внезапно прекратить работу или вылететь. Существует несколько вариантов, почему так может случаться. Сегодня рассмотрим способы решения проблем с приложениями, которые просто отказываются нормально работать.

Многие приложения сегодня нуждаются в подключении к интернету для полноценной работы. Если есть проблемы с сетью или отсутствует интернет, программа может закрываться после запуска, зависать на стартовом экране или вообще не открываться.

Если проблем с интернетом быть не должно, вероятно, в сети случился сбой. Достаточно перевести смартфон в режим полета, а затем сразу выключить его – аппарат перерегистрируется в сети и снова подключится к интернету. После этого можно попробовать еще раз открыть приложение.

Другой частой проблемой является сбой в работе самого приложения. Он может случаться по разным причинам, которые не всегда очевидны и не зависят от пользователя. В таком случае программу нужно перезагрузить. При этом часто недостаточно просто выйти из приложения и снова запустить его, ведь когда вы сворачиваете программу, она часто может продолжать "висеть" в фоне.

Здесь может помочь принудительное завершение работы программы. Для этого вам нужно следовать следующему алгоритму:

Зайдите в "Настройки", Откройте раздел "Программы" или "Приложения", Найдите в списке нужное приложение и нажмите на него, Далее выберите "Принудительно закрыть приложение".

После этого можно вернуться на домашний экран или в меню и попытаться повторно запустить приложение. Зачастую этого достаточно, чтобы восстановить полноценную работу программы.

Иногда проблемы с конкретным приложением могут быть не связаны с самой программой, а с устройством в целом. Может случиться сбой в работе какого-то сенсора или функции, который необходим для работы приложения. В таком случае он может вылетать после запуска или не открываться вообще.

Если это действительно программный сбой, не связанный с выходом из строя одного из элементов устройства, перезагрузка смартфона почти наверняка решит эту проблему. Для этого достаточно зажать кнопку выключения/включения на несколько секунд и выбрать вариант "Перезагрузка".

Создатели программ постоянно дорабатывают их, что-то меняют или добавляют и часто выпускают обновления своих программ. Если приложение давно не обновлялось, оно могло пропустить важные дополнения, без которых его нормальная работа невозможна. Именно поэтому следует следить за тем, чтобы приложения на смартфоне имели актуальные обновления.

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