Однією з найчастіше використовуваних функцій Telegram є можливість видаляти надіслані повідомлення зі сторінки чату та групи одержувача або адресата, що можливо двома способами.

Дізнайтеся, як видалити повідомлення в Telegram , ми розглянемо кілька правильних та простих методів.

Щоб видалити повідомлення, які ви надіслали будь-кому або групі, виконайте такі дії.

Перший спосіб видалення повідомлень у Telegram.

Крок 1. Щоб розпочати роботу, необхідно спочатку увійти на сторінку чату потрібного контакту та утримувати палець на потрібному повідомленні, щоб перед вами відобразилися параметри.

Крок 2. Потім, як ви можете бачити, зверху сторінки Telegram є значок кошика , на який потрібно клацнути, щоб видалити повідомлення.

Другий спосіб видалення повідомлень у Telegram

Існує також інший спосіб видалення повідомлень Telegram, про який буде розказано далі.

Не має значення, який із цих двох методів ви використовуєте для видалення повідомлення, надісланого в Telegram: після натискання на значок кошика або опції «Видалити» з'явиться повідомлення з питанням, чи ви впевнені, що хочете видалити це повідомлення.

Крок 1. Затисніть пальцем потрібне повідомлення в Telegram, щоб з'явилося меню.

Крок 2. Натисніть «Видалити».

Крок 3. Якщо ви бажаєте видалити повідомлення як зі своєї сторінки чату в Telegram, так і зі сторінки чату одержувача, вам також необхідно встановити прапорець "Також видалити для…", а потім натиснути "Видалити".

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