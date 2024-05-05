Одной из наиболее часто используемых функций Telegram является возможность удалять отправленные сообщения со страницы чата и группы получателя или адресата, что возможно двумя способами.

Узнайте, как удалить сообщения в Telegram, мы рассмотрим несколько правильных и простых методов.

Чтобы удалить сообщения, которые вы отправили кому-либо или группе, выполните следующие действия.

Первый способ удаления сообщений в Telegram.

Шаг 1. Чтобы начать работу, вам необходимо сначала войти на страницу чата нужного контакта и удерживать палец на нужном сообщении, чтобы перед вами отобразились параметры.

Шаг 2. Затем, как вы можете видеть, вверху страницы Telegram есть значок корзины , на который вам следует щелкнуть, чтобы удалить сообщение.

Второй способ удаления сообщений в Telegram

Существует также другой способ удаления сообщений Telegram, о котором будет рассказано далее.

Не имеет значения, какой из этих двух методов вы используете для удаления сообщения, отправленного в Telegram: после нажатия на значок корзины или опции «Удалить» появится сообщение с вопросом, уверены ли вы, что хотите удалить это сообщение.

Шаг 1. Зажать пальцем нужное сообщение в Telegram, чтобы появилось меню.

Шаг 2. Затем нажмите «Удалить».

Шаг 3. Если вы хотите удалить сообщение как со своей страницы чата в Telegram, так и со страницы чата получателя, вам также необходимо установить флажок « Также удалить для… », а затем нажать «Удалить» .

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