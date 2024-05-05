Місткість пам'яті смартфонів Android завжди була дещо оманлива, оскільки значна її частина вже відведена під операційну систему та встановлені додатки.

Ваш смартфон Android відображає повідомлення "Недостатньо вільного місця" під час використання, дізнайтеся, як можна вирішити цю проблему.

Якщо ви намагаєтеся інсталювати або оновити програму на смартфоні, іноді ви можете повідомити, що на мобільному телефоні недостатньо місця. Наприклад, при завантаженні додатків можуть з'являтися помилки.

Що робити за нестачі внутрішньої пам'яті на смартфоні?

Очистіть кеш програми , щоб звільнити місце на смартфоні Android

Загалом брак робочого місця, ймовірно, є основною причиною того, що у вас недостатньо місця для зберігання даних. Зазвичай програма Android використовує три набори сховищ: для самої програми, файлів даних програми та кешу програми.

Перемістіть програми смартфона з внутрішньої пам'яті на картку SD.

Крім файлів кеша програм смартфона, самі програми також займають багато місця в пам'яті Android. Щоб звільнити внутрішню пам'ять, можна перемістити деякі програми з внутрішньої пам'яті на картку SD.

Видаліть небажані програми на смартфоні.

Видалення непотрібних програм також може ефективно звільнити місце в Android.

Перенесіть фотографії/відео зі смартфона Android на комп'ютер.

Якщо ви виявите, що пам'ять вашого смартфона Android заповнена, найкращим рішенням, крім роботи з програмами, буде переміщення деяких великих файлів (включаючи фотографії, відео, аудіо тощо) на ваш комп'ютер.

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