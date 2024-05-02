Есть индикатор, с помощью которого владелец смартфона может заподозрить, что на самом деле его личная информация не защищена и он мог стать объектом прослушивания.

Речь идет об индикаторы конфиденциальности, пишет Politeka.net.

Именно благодаря им владельцы смартфонов Android могут узнать, используют ли какие-либо программы скрытый микрофон или камеру, возможно ли прослушивание.

Узнать, есть ли прослушивание на вашем смартфоне с помощью микрофона, работающего в фоновом режиме, поможет небольшая зеленая точка. Зеленый индикатор появляется на смартфонах Android в правом верхнем углу, когда какая-либо программа на устройстве использует камеру или микрофон.

В этом случае следует провести пальцем вниз, чтобы открыть быстрые настройки. Затем необходимо коснуться символа камеры или микрофона – таким образом можно перейти к настройкам безопасности и конфиденциальности на устройстве, чтобы узнать, какая программа использовала камеру или микрофон на Android.

Также необходимо запретить это делать дальше.

Для отключения прослушивания необходимо войти в программу и удалить разрешения или в настройках отменить разрешения на микрофон и камеру.

Владельцам смартфонов Android необходимо иметь в виду, что зеленый индикатор не появится, когда устройство прослушивает Google и реагирует на "ОК, Google".

Индикаторы конфиденциальности появились в смартфонах с версией с Android 12. На предыдущих версиях этого нет. Однако в настройках можно проверить разрешение на использование камеры и микрофона и запретить их.

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