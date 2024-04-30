Неможливо повністю запобігти злому та прослуховування вашого телефону, але є деякі кроки, які ви можете зробити.

Отже, дізнайтеся, що потрібно зробити, щоб обмежити ймовірність злому вашого телефону.

Ось сім порад, які можуть знизити ризик злому вашого телефону:

1. Постійно оновлюйте телефон. Сучасні телефони надають безліч вбудованих функцій безпеки, які можуть допомогти захистити вас від прослуховувань, шпигунства та вірусів.

2. Використовуйте програми для безпечного спілкування. Якщо вбудовані функції обміну повідомленнями та телефону недостатньо безпечні, ви можете розглянути можливість використання безпечних програм для спілкування.

3. Вимкнути переадресацію дзвінків. У телефоні є вбудовані налаштування, які теоретично можуть приймати телефонні дзвінки від вашого імені за допомогою переадресації дзвінків.

4. Використовуйте VPN, коли ви онлайн. Віртуальна приватна мережа (VPN) створює зашифрований канал, яким ви можете користуватися, коли ви перебуваєте в мережі.

5. Видаліть невикористані, застарілі або підозрілі програми. Розвантаження старих програм корисне не тільки для забезпечення ефективної роботи вашого телефону.

6. Встановіть програмне забезпечення. ПЗ безпеки призначене для захисту ваших пристроїв від різних типів шкідливих програм, вірусів, хакерів та інших зловмисних намірів.

7 . Виконайте скидання налаштувань до заводських, будь то Android або iPhone, повинен видалити будь-яке шпигунське програмне забезпечення.

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