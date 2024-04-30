Невозможно полностью предотвратить взлом и прослушивание вашего телефона, но есть некоторые шаги, которые вы можете предпринять.

Итак, узнайте, что нужно сделать, чтобы ограничить вероятность взлома вашего телефона.

Вот семь советов, которые могут снизить риск взлома вашего телефона:

1. Постоянно обновляйте свой телефон. Современные телефоны предоставляют множество встроенных функций безопасности, которые могут помочь защитить вас от прослушиваний, шпионажа и вирусов.

2. Используйте приложения для безопасного общения. Если встроенные функции обмена сообщениями и телефона недостаточно безопасны, вы можете рассмотреть возможность использования безопасных приложений для общения.

3. Отключить переадресацию звонков. В вашем телефоне есть встроенные настройки, которые теоретически могут принимать телефонные звонки от вашего имени с помощью переадресации вызовов.

4. Используйте VPN, когда вы онлайн. Виртуальная частная сеть (VPN) создает зашифрованный канал, которым вы можете пользоваться, когда находитесь в сети.

5. Удалите неиспользуемые, устаревшие или подозрительные приложения. Разгрузка старых приложений полезна не только для обеспечения эффективной работы вашего телефона.

6. Установите защитное программное обеспечение. ПО безопасности предназначено для защиты ваших устройств от различных типов вредоносных программ, вирусов, хакеров и других злонамеренных намерений.

7. Выполните сброс настроек до заводских, будь то Android или iPhone, должен удалить любое шпионское программное обеспечение.

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