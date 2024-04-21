Существует ряд признаков, которые могут указывать на отслеживаемый телефон, а также ряд мер, которые можно предпринять для защиты своего гаджета.

Прислушивайтесь к необычным звукам во время разговора по телефону (например, постукиваниям или щелчкам) или следите за странными текстами от неизвестных номеров, которые могут указывать на то, что к вашему гаджету осуществляется доступ через шпионское ПО.

Самый безопасный способ убедиться, что ваш телефон не контролируется, — выполнить сброс настроек к заводским.

Чтобы шпионское ПО не отслеживало ваш телефон, всегда используйте VPN.

Необычные звуки во время телефонных разговоров.Если во время телефонного разговора вы слышите щелчок или постукивание, это может быть признаком того, что ваш телефон отслеживается или прослушивается.

Эти звуки во время одного звонка может не указывать на отслеживаемый телефон, но обратите внимание, слышите ли вы эти звуки во время нескольких звонков с разными людьми.

Телефон светится, когда он не используется. Если экран вашего телефона включается, когда он не используется, возможно, ваш телефон обнаруживает активность кого-то, пытающегося шпионить за вашим телефоном.

Ваш телефон перезагружается самостоятельно. Если у вас не настроены автоматические обновления и ваш телефон просто случайно перезагружается сам по себе.

Получение странных сообщений. Многие шпионские программы отправляют на ваше устройство странные коды в виде текстовых сообщений.

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