Если смартфон стал сам перезагружаться, открывать не активные приложения или наоборот – на телефоне появляются приложения, что вы не устанавливали, стоит задуматься, все ли в порядке с устройством и вашей связью на телефоне.

Вопросы безопасности и защиты личной информации становятся все более актуальными. Незаконное прослушивание телефонов сегодня является одним из наиболее распространенных и неприятных способов нарушения приватности, используемых мошенниками для получения нужной им информации.

Эксперты по кибербезопасности поделились несколькими способами, которые помогут понять, что ваш телефон прослушивают. Так как потеря личных данных слишком важна для многих пользователей, на эти моменты стоит обратить внимание.

Если смартфон стал сам перезагружаться, открывать не активные приложения или наоборот – на телефоне появляются приложения, что вы не устанавливали, стоит задуматься: а все ли в порядке с устройством. Например, смартфон может начать работать нестабильно, быстро разряжаться или издавать странные звуки.

Другим признаком может быть резкое увеличение расходов на мобильную связь, так как прослушивание требует использования трафика, что увеличивает расходы на связь. Это важный пункт, контролируйте свой тариф, знайте суму пополнения и правила списания средств со счета, чтобы понимать: куда вы тратите личные деньги на мобильном телефоне.

Кроме того, ухудшение качества звонков, появление странных шумов или статического эффекта также может указывать на прослушивание. Внезапные изменения в качестве связи также могут указывать на то, что с телефоном не все в порядке.

Для проверки на прослушивание можно использовать специальные коды. Например, для Android-смартфонов код #21# позволяет проверить переадресацию звонков и сообщений, а код ##002# отключает переадресацию. Для iPhone существует код #67#, который также позволяет узнать информацию о переадресации.

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