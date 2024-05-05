Емкость памяти смартфонов Android всегда была несколько обманчива, поскольку значительная ее часть уже отведена под операционную систему и предустановленные приложения.

Ваш смартфон Android отображает сообщение «Недостаточно свободного места» во время использования, узнайте, как можно решить эту проблему.

При попытке установить или обновить приложение на смартфон иногда вам могут сообщить, что на мобильном телефоне недостаточно места. Например, при загрузке приложений могут появляться ошибки.

Что делать при нехватке внутренней памяти на смартфоне?

Очистите кеш приложения, чтобы освободить место на смартфоне Android

В общем, нехватка рабочего места, вероятно, является основной причиной того, что у вас недостаточно места для хранения данных. Обычно приложение Android использует три набора хранилищ: для самого приложения, файлов данных приложения и кэша приложения.

Переместите приложения смартфона из внутренней памяти на SD-карту.

Помимо файлов кэша приложений смартфона, сами приложения также занимают много места в памяти Android. Чтобы освободить внутреннюю память, вы можете переместить некоторые приложения из внутренней памяти на SD-карту.

Удалите нежелательные приложения на смартфоне.

Удаление ненужных приложений также может эффективно освободить место в памяти Android.

Перенесите фотографии/видео со смартфона Android на компьютер.

Если вы обнаружите, что память вашего смартфона Android заполнена, лучшим решением, помимо работы с приложениями, будет перемещение некоторых больших файлов (включая фотографии, видео, аудио и т. д.) на ваш компьютер.

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