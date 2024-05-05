Телефонні хакери створюють шкідливі програми та використовують установники, небезпечні посилання та схожі магазини програм, щоб спробувати обманом змусити вас завантажити шкідливе програмне забезпечення на смартфон.

Натискання на шкідливі посилання на підроблених веб-сайтах, рекламних оголошеннях, електронних листах або фішингових текстових повідомленнях часто може бути достатнім для втрати контролю над вашим смартфоном.

Як визначити, що ваш смартфон зламали?

Ознаками злому смартфона є зменшення часу автономної роботи, підвищене використання даних, незвичайна поведінка пристрою, нові програми, заблоковані облікові записи

Акумулятор вашого смартфона розряджається швидше, ніж зазвичай. Скорочення часу автономної роботи - одна з перших ознак того, що ваш смартфон зламаний.

У вашому рахунку вказано перевищення очікуваного обсягу даних. Зламані смартфони часто використовують більше даних, ніж ви зазвичай використовуєте.

Ваш смартфон поводиться дивно і працює повільно. Низька продуктивність, незвичайна активність та збої пристрою.

Аномально гарячий смартфон. Шкідливе програмне забезпечення буде використовувати ресурси вашого телефону.

Ви бачите нові програми на своєму смартфоні. Будьте особливо обережні з невідомими або підозрілими програмами на головному екрані.

Вам постійно доводиться виходити чи закривати певні програми. Якщо програма на смартфоні відкривається без вашого натискання на нього, це може бути частиною атаки хакера.

Як видалити хакера зі свого смартфона?

Видаліть всі нерозпізнані або ресурсоємні програми на смартфоні.

Очистіть історію переглядів, кеш та завантаження.

Завантажте програмне забезпечення безпеки та запустіть антивірусне сканування, щоб ізолювати зловмисне програмне забезпечення

Видаліть невідомі пристрої зі свого Apple ID або облікового запису Google.

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