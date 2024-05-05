Телефонные хакеры создают вредоносные приложения и используют установщики, опасные ссылки и похожие магазины приложений, чтобы попытаться обманом заставить вас загрузить вредоносное ПО на смартфон.

Нажатие на вредоносные ссылки на поддельных веб-сайтах, в рекламных объявлениях, электронных письмах или фишинговых текстовых сообщениях часто может оказаться достаточным для потери контроля над вашим смартфоном.

Как определить, что ваш смартфон взломали?

Признаками взлома смартфона являются уменьшение времени автономной работы, повышенное использование данных, необычное поведение устройства, новые приложения, заблокированные учетные записи

Аккумулятор вашего смартфона разряжается быстрее, чем обычно. Сокращение времени автономной работы — один из первых признаков того, что ваш смартфон взломан.

В вашем счете указано превышение ожидаемого объема данных. Взломанные смартфоны часто используют больше данных, чем вы обычно используете.

Ваш смартфон ведет себя странно и работает медленно. Низкая производительность, необычная активность и сбои устройства.

Аномально горячий смартфон. Вредоносное ПО будет использовать ресурсы вашего телефона.

Вы видите новые приложения на своем смартфоне. Будьте особенно осторожны с неизвестными или подозрительными приложениями на главном экране.

Вам постоянно приходится выходить или закрывать определенные приложения. Если приложение на смартфоне открывается без вашего нажатия на него, это может быть частью хакерской атаки.

Как удалить хакера с вашего смартфона?

Удалите все нераспознанные или ресурсоемкие приложения на смартфоне.

Очистите историю просмотров, кеш и загрузки.

Загрузите программное обеспечение безопасности и запустите антивирусное сканирование, чтобы изолировать вредоносное ПО.

Удалите неизвестные устройства из своего Apple ID или учетной записи Google.

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