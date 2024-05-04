У зв'язку зі зменшенням пропозиції на ринку в Україні різко підскочив у ціні один з найпопулярніших овочів.

В Україні ціни на цибулю за один тиждень підскочили на 39%. Проте, такий ріст вартості може бути тимчасовим, інформують аналітики проєкту EastFruit

Початково багато підприємців розповсюджували свою цибулю майже даром, через погіршення якості продукту. Але з часом вони вирішили підняти ціни. Це пов'язано зі скороченням пропозиції та збільшенням попиту серед населення. За даними аналітиків EastFruit, вартість цього овоча зараз коливається від 12 до 18 гривень за кілограм, що на 39% вище, ніж тиждень тому. Але фермери не можуть істотно підняти свої ціни через погану якість цибулі.

За словами експертів, зростання цін пов'язане з помітним скороченням пропозиції цього товару в українських господарствах. Але при цьому попит на цибулю зростає, навіть з урахуванням скарг більшості покупців на якість овочу.

Варто зазначити, що наразі вартість цибулі на 64% нижча, ніж на початку травня минулого року. Проте виробники не впевнені, чи зможуть і надалі підвищувати ціни на цей продукт, оскільки якість цибулі у сховищах швидко погіршується.

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