В связи с уменьшением предложения на рынке в Украине резко подскочил в цене один из самых популярных овощей.

В Украине цены на лук за одну неделю подскочили на 39%. Однако такой рост стоимости может быть временным, информируют аналитики проекта EastFruit.

Изначально многие предприниматели распространяли свой лук почти даром из-за ухудшения качества продукта. Но со временем они решили поднять цены. Это связано с сокращением предложения и ростом спроса среди населения. По данным аналитиков EastFruit, стоимость этого овоща сейчас колеблется от 12 до 18 гривен за килограмм, что на 39% выше недели назад. Но фермеры не могут существенно поднять свои цены из-за плохого качества лука.

По словам экспертов, рост цен связан с заметным сокращением предложения этого товара в украинских хозяйствах. Но при этом спрос на лук растет даже с учетом жалоб большинства покупателей на качество овоща.

Стоит отметить, что стоимость лука на 64% ниже, чем в начале мая прошлого года. Однако производители не уверены, смогут ли и дальше повышать цены на этот продукт, поскольку качество лука в хранилищах быстро ухудшается.

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