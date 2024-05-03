У травні цього року покупки в одному з найдорожчих продуктових магазинів Києва на великодні свята коштуватимуть дорожче за мінімальну місячну заробітну плату.

У 2024 році вартість традиційного великоднього кошика у преміум магазині Good Wine, який популярний серед депутатів, сягне понад 10 тисяч гривень.

Це випливає з відеоогляду святкових цін, опублікованого в інтернеті.

У травні цього року покупки в одному з найдорожчих продуктових магазинів Києва на великодні свята обійдуться дорожче, ніж мінімальна місячна заробітна плата в Україні, яка дорівнює 8 тисячам гривень.

В асортименті люксового магазина Good Wine вже пропонуються готові кошики, що включають вино, ковбасу, паску та кілька банок консервованих продуктів за ціною 10,15 тисяч гривень.

Проте, є можливість придбати продукти окремо. Наприклад, в асортименті є паски вагою 850 грамів від "домашньої випічки" за 1,25 тис. гривень. Також доступні більш вишукані варіанти з цукатами та молочним шоколадом, які коштують 1,85 тис. гривень, а італійська паска "Коломбо" у подарунковому оформленні обійдеться у 3,15 тис. гривень.

Цукерки в подарунковій упаковці коштують 2,5 тис. гривень, а у декорованій дерев'яній упаковці - 4,9 тис. гривень.

Шість яєць цесарки пропонують за 345 гривень. Твердий італійський сир з молока буйвола доступний за понад 2 тис. гривень. Щодо вина, воно продається на будь-який смак, починаючи від 15 тис. гривень і до 55 тис. гривень.

Нагадаємо, традиційний святковий кошик на Великдень у 2024 році обійдеться українцям у 1 422 гривні, якщо рахувати за середніми цінами супермаркетів України.

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