В мае этого года покупки в одном из самых дорогих продуктовых магазинов Киева на пасхальные праздники обойдутся дороже, чем минимальная месячная заработная плата.

В 2024 году стоимость традиционной пасхальной корзины в премиум магазине Good Wine, популярной среди депутатов, составит более 10 тысяч гривен.

Это следует из видеообзора праздничных цен, опубликованного в Интернете.

В мае этого года покупки в одном из самых дорогих продуктовых магазинов Киева на пасхальные праздники обойдутся дороже, чем минимальная месячная заработная плата в Украине, равная 8 тысячам гривен.

В ассортименте люксового магазина Good Wine уже предлагаются готовые корзины, включающие вино, колбасу, кулич и несколько банок консервированных продуктов по цене 10,15 тысячи гривен.

Однако есть возможность приобрести продукты отдельно. К примеру, в ассортименте есть куличи весом 850 граммов от "домашней выпечки" за 1,25 тыс. гривен. Также доступны более изысканные варианты с цукатами и молочным шоколадом, которые стоят 1,85 тыс. гривен, а итальянская кулич "Коломбо" в подарочном оформлении обойдется в 3,15 тыс. гривен.

Конфеты в подарочной упаковке стоят 2,5 тыс. гривен, а в декорированной деревянной упаковке – 4,9 тыс. гривен.

Шесть яиц цесарки предлагают за 345 гривен. Твердый итальянский сыр из молока буйвола доступен более 2 тыс. гривен. Относительно вина оно продается на любой вкус, начиная от 15 тыс. гривен и до 55 тыс. гривен.

Напомним, традиционная праздничная корзина на Пасху в 2024 году обойдется украинцам в 1422 гривны, если считать по средним ценам супермаркетов Украины.

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Как сообщала Politeka, в преддверии Пасхи ожидается традиционное увеличение спроса на популярный продукт.

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