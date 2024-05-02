Законопроєкті було зареєстровано у Верховній Раді нардепом Олександром Лукашевим - тож він пропонує внести відповідні зміни до ст. 1273, 1274 Цивільного кодексу України.

Українцям можуть обмежити можливість відмовлятися від спадщини, якщо у померлого є борги перед кредиторами. Відмова стане можливою лише після покриття заборгованості до рівня вартості успадкованих активів.

Про це йдеться у законопроєкті №11220. Ініціатива передбачає внесення змін до статей 1273 та 1274 Цивільного кодексу України, метою яких є захист прав кредиторів.

Законодавство надає особам право відмовитися від спадщини, але це право часто використовується для ухилення від відповідальності за борги перед кредиторами. Це може бути спричинене нечесними діями, коли спадкоємці відмовляються від успадкованого майна, щоб уникнути сплати боргів. Таке поведінка може завдати шкоди кредиторам, які мають законне право на стягнення заборгованості.

Згідно зі статтею 1268 Цивільного кодексу України, родичі спадкодавця, які постійно проживали з ним на час його смерті, вважаються спадкоємцями, якщо не заявили про відмову від спадку. Така відмова може бути заявлена протягом 6 місяців з моменту смерті спадкодавця.

Коли спадкоємець приймає спадок, він також бере на себе обов'язок сплатити будь-які непогашені кредити померлого. Важливо негайно заблокувати у банку всі банківські картки, які належали померлому, та надати банку свідоцтво про смерть, оригінал або нотаріально завірену копію. Після цього, банк припиняє нарахування відсотків по кредитах, і спадкоємець відповідає лише за основну суму боргу.

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