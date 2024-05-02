Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде нардепом Александром Лукашевым - поэтому он предлагает внести соответствующие изменения в ст. 1273, 1274 Гражданского кодекса Украины.

Украинцам могут ограничить возможность отказываться от наследства, если у умершего есть долги перед кредиторами. Отказ станет возможным только после покрытия задолженности до уровня стоимости унаследованных активов.

Об этом говорится в законопроекте №11220. Инициатива предусматривает внесение изменений в статьи 1273 и 1274 Гражданского кодекса Украины, целью которых является защита прав кредиторов.

Законодательство дает лицам право отказаться от наследства, но это право часто используется для уклонения от ответственности за долги перед кредиторами. Это может быть вызвано нечестными действиями, когда наследники отказываются от наследуемого имущества во избежание уплаты долгов. Такое поведение может причинить вред кредиторам, имеющим законное право на взыскание задолженности.

Согласно статье 1268 Гражданского кодекса Украины, родственники наследодателя, постоянно проживавшие с ним во время его смерти, считаются наследниками, если не заявили об отказе от наследства. Такой отказ может быть заявлен в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя.

Когда наследник принимает наследство, он также обязуется оплатить любые непогашенные кредиты умершего. Важно немедленно заблокировать в банке все банковские карты, принадлежавшие умершему, и предоставить банку свидетельство о смерти, оригинале или нотариально заверенной копии. После этого банк прекращает начисление процентов по кредитам, и наследник отвечает только за основную сумму долга.

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