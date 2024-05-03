У сучасному світі дуже важливо знати про місцезнаходження за допомогою телефону наших близьких - це заради вашого спокою, принаймні ви будете впевнені у безпеці своїх дітей, чоловіка, друга, співробітника чи колеги.

Полегшити виявлення відстежуваної людини у разі надзвичайної ситуації можна за допомогою телефону.

Тут перераховані найпростіші способи відстежувати місцезнаходження вашої близької людини за допомогою телефону.

Обмін розташуванням у телефоні в реальному часі за допомогою WhatsApp.

У чаті з контактом вашої близької людини натисніть піктограму "Поділитися". Виберіть піктограму розташування в телефоні.

Вам пропонуються два варіанти в телефоні: поділитися поточним місцезнаходженням та надіслати своє поточне місцезнаходження.

Для параметра «Поділитися місцем розташування в реальному часі» виберіть, як довго ви хочете ділитися своїм місцем розташування в реальному часі: від 15 хвилин до 24 годин.

Увімкніть функцію на телефоні «Знайти мій пристрій», щоб відстежувати чиєсь місцезнаходження.

Ця функція телефону дозволяє відстежувати близьку людину навіть у дуже віддалених районах.

Однак, перш ніж почне діяти, його необхідно включити. Також необхідно увімкнути місцезнаходження на телефоні.

Щоб увімкнути та настроїти функцію телефону «Знайти мій пристрій», виконайте такі дії:

Зайдіть у програму налаштувань телефону.

У рядку пошуку введіть "Знайти мій пристрій", потім "Знайти мій пристрій" серед списку опцій і натисніть на нього, щоб налаштувати в телефоні.

Увімкніть перемикач. Після ввімкнення ви можете або встановити програму «Знайти мій пристрій» на інші пристрої, або використовувати веб-утиліту «Знайти мій пристрій», щоб відстежувати точне розташування телефону.

Безкоштовні сторонні програми для відстеження розташування телефону.

Крім інших соціальних мереж, ви можете легко поділитися чиєюсь GPS-координатами, використовуючи сторонні програми на своєму або їх телефоні.

Читайте також:

Як прибрати нав'язливу рекламу на смартфоні Xiaomi: ефективні засоби.

Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховують: названо найкращий спосіб захисту.

Як прискорити роботу старого телефону: найдієвіші лайфхаки.